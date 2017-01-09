热点：东盟瞄准巨大经济圈完善“经济走廊” 物流成为关键

【共同社彭世洛1月9日电】东盟（ASEAN）2015年底成立了东盟共同体，力争加快人员与物资的流动，带动经济快速发展。为使区域内生产总值超过2.5万亿美元的这个巨大经济圈迈出步伐，构建顺畅的物流网成为关键所在。在推进完善“经济走廊”大动脉的同时，繁琐的通关手续、跨境换车规定等问题也堆积如山。

“近几年，沿街地价已涨到4～5倍，甚至有地方涨了10倍多。”在泰国首都曼谷以北约500公里的彭世洛府，45岁的当地房地产协会负责人一手拿着地图这样介绍说。彭世洛是联结印度支那半岛南北与东西两条经济走廊的汇合要冲，来自中国的投资咨询据称也在增加。

两条经济走廊的交汇处竖有多块标示，包括“距离（中国云南省）昆明1460公里”、“距离（越南中部）岘港1010公里”等。道路上卡车络绎不绝，大型超市和卖场等鳞次栉比。彭世洛府政府预计交通量将有所上升，力争2年内建成大型物流中心，打造成运输基地。

日本政府一直致力于通过日元贷款支援完善联结缅甸与越南的东西走廊。2015年在日本政府开发援助（ODA）下，柬埔寨东南部乃良（Neak Loeung）横跨湄公河的大型斜拉桥“翼桥”竣工，从越南延伸至泰国的“南部经济走廊”由此贯通。日本国际协力机构（JICA）相关人士期待称““经济走廊将成为产业发展的起爆剂。”

然而，全面发挥作用还有待今后。一家在曼谷设据点的日资物流企业负责人表示：“从通关手续、成本等来看，经济走廊的需求尚低。”此外还存在诸多问题，包括同一车辆无法从泰国入境缅甸、越南，需要在边境更换车辆，转接货物等。

一家在泰国从事零部件生产的日本企业的干部断言道：“对企业而言，相较于理念更看重利润。如果没有利润，经济走廊不过是画饼而已。”（完）