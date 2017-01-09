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2017年01月09日 18時54分

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侧记：东盟成立50周年将迎拐点 中国发动经济攻势

2017年01月09日

　　【共同社雅加达1月9日电】东盟（ASEAN）今年8月将迎来成立50周年。面对2015年底创建了力争实现约6亿人口巨大市场的“东盟共同体”的十个成员国，中国凭借经济攻势迅速与之靠拢。另一方面，对华政策尚不明朗美国特朗普政府即将上台执政。包括菲律宾在南海问题上转为走对华协调路线等，东盟区域内外的国际形势不断变化，正在迎来拐点。

　　国际社会对东盟热切关注的是被视为“全球经济发展中心”的经济领域。许多东盟国家与略显停滞的全球经济不同，保持着高速发展。全球主要国家在强化与东盟的经济关系上展开竞争。

　　其中，中国已是东盟许多国家的最大贸易对象国，在政治与安全领域也在增进关系。

　　即使在长年对立的南海问题上，经济发展相对滞后的柬埔寨与老挝作为对经济援助的反馈，支持中国的姿态日益明显。此前与中国争夺主权的菲律宾也以去年6月新总统杜特尔特上任为契机，转变了外交方针，改走对华协调路线。

　　然而，根据美国特朗普新政府的对华政策，处于美中对立夹缝之中的东盟也可能受到剧烈振动。今年东盟轮值主席国是菲律宾，发言肆无忌惮的杜特尔特担任轮值主席，因此日美中等参加的一系列东盟相关会议或许将波澜迭起。

　　东盟将在年内批准东帝汶作为第11个成员国加入，继1999年柬埔寨之后再次迎来新成员。东帝汶力争摆脱全球最贫穷的“最不发达国家”之列。（完）

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