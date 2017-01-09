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聚焦：安倍对长期执政颇具自信 与公明党关系存隐患

2017年01月09日

安倍对长期执政颇具自信

安倍对长期执政颇具自信

1月9日上午，日本首相安倍晋三在山口县下关市举行的后援会会议上致辞。（共同社）

　　【共同社1月9日电】日本首相安倍晋三近日开始展现出希望实现更长期执政的想法。安倍将摆出在内政和外交领域的“实际成绩”，考虑在明年9月的自民党总裁选举中连续三次参加竞选。其背景原因是最大在野党民进党难以摆脱颓势，安倍对执政的信心正在加深。不过，现阶段还存在将制定旨在新设“合谋罪”的法律修改工作等不受欢迎的政策；与联合执政的公明党之间矛盾暗生等问题也是不安因素。

　　“汇报了政府顺利结束了4年的工作，进入了第5年。”安倍8日在老家山口县长门市为已故的父亲、前外相安倍晋太郎扫墓后，向媒体这样说。在此之前播出的NHK电视台节目中，他展露出了对竞选党总裁的积极态度。

　　安倍如此自信凭借的是高支持率。共同社去年12月的舆论调查显示，自民党的政党支持率超过40%，而民进党仅为9.6%，持续低迷。协调候选人等在野党在下届众院选举中的携手共斗也未有眉目。

　　安倍在NHK节目中对频繁实施众院选举是滥用解散权的批评称，“不解散就不会出现政权更迭。若是没有信心，那么放弃（夺取政权）为好”，似乎向在野党发起了挑衅。

　　自民党内缺乏对安倍形成威胁的接班人选也是一大有利因素。前自民党干事长石破茂和外相岸田文雄也考虑参加下届党总裁选举，但被指党内基础薄弱和影响力不足。安倍周边人士甚至断言“还没有人堪称接班人”。

　　将于本月20日开幕的例行国会中，在以新设“合谋罪”为主要内容的《有组织犯罪处罚法》修正案、建设赌场的实施法案等问题上，朝野双方预计展开激烈对决。合谋罪被指可能侵犯人权，赌场则被认为将增加赌瘾患者并成为犯罪温床，国民之中批评意见也根深蒂固。安倍政权干部表示“将谨慎推进”，对舆论动向颇为敏感。

　　为在众院选举中对抗在野党的携手共斗，与合作不可或缺的公明党之间的关系也是一大难题。自民党以压制公明党内反对意见的形式，通过了以赌场为中心的综合度假区（IR）建设推进法。面临夏季的东京都议员选举，都议会中自公两党围绕议员报酬削减方案的分歧已显而易见。

　　公明党干部甚至断然表示：“都议员选举中，两党将在选区中争夺议席。或许没有必要改善关系。”公明党与自民党间要全面修复关系似乎尚需时日。（完）

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