50家日企参加美国CES 行星探测器等亮相

50家日企参展美国CES 1月7日，日本电产公司参加在美国拉斯维加斯举行的国际消费类电子产品展览会（CES），展出了设想用于行星探测的机器人。（共同社）

【共同社拉斯维加斯1月9日电】今年的美国国际消费类电子产品展览会（CES）吸引了大中小不同规模的约50家日本企业参展，行星探测器、机器人的电子零部件、可穿戴终端等各色展品齐聚会场。各家企业努力向全世界展示近未来技术，以期带动相关业务的展开。

继去年之后第二次参展的日本电产公司的展品是依靠所擅长的马达技术制造的行星探测机器人等。类似昆虫的6条腿上总计安装了12个马达，采用无线控制技术，可下达指示作出复杂动作。

虽然目前仅能近距离操控，但研发负责人表示“希望马达的耐用性与质量获得好评，能与拥有无线技术的企业合作”，力争通过进一步改良被火星探测等采用。

住友电气工业公司将夏普去年发售的机器人型手机“RoBoHoN”中使用的零部件与“RoBoHoN”一同展出，吸引了大量关注。零部件搭载红绿蓝三原色光，能够发出所有颜色的激光，但同时尺寸控制在1厘米左右，用于“RoBoHoN”内置的小型投影机内。

从事医疗与土木工程用眼镜型可穿戴终端的大阪市“WESTUNITIS”公司展出了具备通话等功能的挂脖式终端，提升了产品时尚性，瞄准对眼镜型设备存在抵触感的女性等。

参加CES的日本贸易振兴机构（JETRO）负责人表示：“今年日本企业在电子零部件、可穿戴终端等领域的影响力增加，今后参展企业或将增多。”（完）