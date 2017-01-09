有估算称AI将导致日本就业人口减少240万

【共同社1月9日电】三菱综合研究所近期公布的一项估算结果显示，如果人工智能（AI）在社会中得到普及，日本国内生产总值（GDP）将在2030年增加50万亿日元（约合人民币3万亿元），但是就业人口将减少240万人。其原因是机器变得可以取代人类从事工厂作业和普通事务性工作。

该研究所估算称，虽然到2030年，AI具有缓解因人口减少造成的劳动力不足的效果，但如果不能很好地适应AI社会所需的新工作，那么失业者就可能增加。工作方式和人才培养的框架构建或成为课题。

估算对象是制造、流通、金融、服务等9个产业领域。结果显示，伴随AI发展的自动驾驶汽车的普及、利用个人健康状况和行动履历等记录的新产业将成为原动力，把经济年增长率推升0.6%。

2030年的实际GDP与技术未有进步的状况相比将有所增加，达到595万亿日元。

就业人口方面，以AI和机器人相关的专业人员和技术人员为中心，将增加500万人的岗位；但是工厂等生产现场的工作人员、普通员工、销售人员等岗位预计将因AI普及减少740万人。增减相抵后，就业人口减少240万人。

该研究所首席研究员白户智指出：“在AI带来的产业结构大转变中，白领等迄今的普通岗位将消失，无法适应的人跌入低收入层，这是最令人担忧的。将来，大概会有必要探讨有关保障国民最低水平收入的政策”。（完）