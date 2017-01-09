关注：“后安倍时代”三大热门人选均面难题

【共同社1月9日电】有意成为日本首相安倍晋三（62岁）接班人的自民党“后安倍时代”三大热门人选瞄准2018年秋季的党总裁选举，各自面临着难题。与安倍保持距离的前自民党干事长石破茂（59岁）苦于扩大来自国会议员的支持；走与安倍合作路线的外相岸田文雄（59岁）的课题在于如何展现自身色彩；防卫相稻田朋美（57岁）虽然受安倍期待，但是党内基础薄弱。3人都将面对能否解决课题的考验。

“我不认为唯命是从就行”。去年12月31日，石破在日本除夕的这一天对聚集在家乡鸟取市事务所的支持者这样表示，展现了在“安倍独大”的党内发起政策讨论的决心。他计划以谋求实现天皇退位的法案为焦点展开讨论，促成党内活跃化。

石破周边人士分析称，如果党内出现活跃的讨论，离开内阁后立场自由的石破的传播力将进一步提升，“可以促成下任（总裁）是石破的势头”。如果出现对安倍政权运营感觉别扭的“反安倍”派的议员，也容易探讨合作。但现状是内阁支持率稳定，成为了“安倍独大”的基础。石破即使增强反安倍色彩，也可能是唱独角戏。

岸田当了4年多的外相。虽然处于易受关注的立场，但他一贯充当着支持安倍的辅佐人员的角色。

岸田今年表示“想要提高政治家岸田的存在感”，透露出有“脱胎换骨”之意。岸田率领的岸田派计划最早年内汇总作为派系的政策，努力打出“自由派”色彩。面对特朗普新政权将上台的美国、围绕慰安妇的日韩共识出现动摇的韩国，岸田能否把与美韩的外交变成自己的“出彩之处”也将接受考验。

岸田派内部仍存在对于安倍“禅让”的期待。自民党总裁任期延长至连续3届共9年，安倍也考虑连任3届，岸田能否战胜“参加党总裁选举，败选后将在人事安排上遭受冷遇”的不安，与安倍划清界限的时刻是否会到来，似乎将成为关键所在。

稻田以安倍的强力支持为背景，担任过行政改革担当相、自民党政务调查会长等，虽然只在众院选举中当选过4次，却以异常快的速度得到提拔。正因为如此，党内干部严厉批评称其“不具备（与职务相符的）实力”的意见接连不断。

某资深议员指出，稻田若要推翻这类批评，“就需要树立作为政治家的大局观并获得来自同僚们的信赖”。去年年底，稻田与安倍前往美国夏威夷珍珠港祭奠，回国后又立即参拜了靖国神社。虽然这是意在获得保守人群的支持，但引发了中国和韩国的批评。自民党干事长二阶俊博表示不满称：“（稻田）处于阁僚的立场，希望能谨慎行事”。某骨干议员则不屑地说“她完全不懂外交”。

围绕下届党总裁选举，前首相小泉纯一郎的次子、担任自民党农林部会长的年轻议员小泉进次郎（35岁）也受到关注。此外，前总务会长野田圣子（56岁）似乎有参选之意。（完）