详讯：日本驻韩大使临时回国 对抗设置慰安妇少女像

日本驻韩大使长岭临时回国 1月9日下午，因日本驻韩国釜山总领事馆前设置了象征慰安妇受害的少女像的问题而临时回国的驻韩大使长岭安政抵达了东京羽田机场。（共同社）

【共同社1月9日电】有关日本驻韩国釜山总领事馆前设置了象征慰安妇受害的少女像一事，作为日本政府的对抗措施之一，驻韩大使长岭安政和釜山总领事森本康敬9日临时回国。预计长岭最早10日向首相安倍晋三汇报现状，接受关于今后处理方针的指示。有意见担忧地指出，如果两国对立长期化，将对为应对朝鲜而强化至今的日韩、日美韩合作造成不良影响。安倍的判断成为关注焦点。

大使临时回国是仅次于召回的强烈抗议措施。据日韩外交消息人士称，回国时间可能为数日至一周左右，但在这期间预计看不到走向日本所要求的撤走少女像的行动。如果长岭在韩国未有新措施的情况下就重返工作岗位，从自民党保守派等人群中有可能涌出对日本政府的不满情绪。

长岭在首尔的金浦机场就设置少女像一事对媒体表示：“非常遗憾。接下来我会临时回国，在日本与相关人士展开商讨”。长岭、森本两人9日下午前往外务省，与亚洲大洋洲局局长金杉宪治等商讨了应对方式。

安倍在8日的NHK电视台节目中，要求撤走釜山总领事馆和首尔大使馆前的少女像。日本政府认为目前的状况违反了确认“最终且不可逆解决”慰安妇问题的2015年年底日韩共识，将坚持对韩国朴槿惠政府的强硬姿态。

鉴于重视日美韩三国合作的美国政府支持日韩共识，安倍指出对国际社会而言，这是“国家信用问题”，呼吁韩国需要做出有诚意的应对。正在捷克访问的外相岸田文雄在当地时间8日的记者会上称：“日本履行了全球许多国家高度评价的日韩共识。希望韩国切实执行包括少女像问题在内的共识”。

日本政府考虑与慰安妇问题剥离开来，为阻止朝鲜核与导弹研发，继续维持日韩、日美韩安保合作。然而，韩国总统朴槿惠因被国会弹劾起诉而停职，该国目前处于国政瘫痪状态，对于抵制撤走的呼声高涨的少女像，政府并无出手之力。

在韩国，对日韩防卫合作持否定态度的舆论也根深蒂固。根据今后事态发展，携手应对朝鲜的工作或许会受到影响。（完）