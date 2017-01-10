详讯：日捷外长会谈就加强经济合作达成共识

日捷外长会谈就加强经济合作达成共识 当地时间1月9日，日本外相岸田文雄（右）与捷克众院议长哈马切克在位于布拉格的捷克众院观看广岛市的核爆圆顶屋碎片。（共同社）

【共同社布拉格1月9日电】日本外相岸田文雄8日下午在出访地捷克首都布拉格与该国外长扎奥拉莱克会谈，就加快实现两国企业进驻对方市场，加强经济领域合作达成了共识。此外，双方还确认将扩大核能等能源领域的合作。

在会谈后的联合记者会上，岸田表示“我认为捷克需要日本高质量的基础设施系统”，支持日本企业进驻该国。

似乎是考虑到中国在东海和南海的军事动向以及乌克兰局势，扎奥拉莱克强调“不允许以实力改变国境”，还表示就基于“法治”维持国际秩序的重要性与日方拥有共识。

岸田9日还与捷克总理索博特卡会谈，确认为加强经济、政治两方面的关系加快旨在实现后者年内访日的协调工作。之后岸田对该国众院议长哈马切克进行了礼节性拜访。哈马切克为宣传核爆的悲惨情况，于2015年在捷克众院展示了广岛核爆圆顶屋的碎片，岸田对此表示了感谢，双方确认将为实现“无核武世界”开展合作。

核爆圆顶屋于1915年作为展示地方特产的“广岛县物产陈列馆”建成，由捷克建筑师简·勒泽尔设计。哈马切克在其去年建成100周年时访问了广岛。

外长会谈中，双方就日本和欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）提出力争尽快达成框架协议。（完）