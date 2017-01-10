详讯：日捷外长会谈就加强经济合作达成共识
2017年01月10日
【共同社布拉格1月9日电】日本外相岸田文雄8日下午在出访地捷克首都布拉格与该国外长扎奥拉莱克会谈，就加快实现两国企业进驻对方市场，加强经济领域合作达成了共识。此外，双方还确认将扩大核能等能源领域的合作。
在会谈后的联合记者会上，岸田表示“我认为捷克需要日本高质量的基础设施系统”，支持日本企业进驻该国。
似乎是考虑到中国在东海和南海的军事动向以及乌克兰局势，扎奥拉莱克强调“不允许以实力改变国境”，还表示就基于“法治”维持国际秩序的重要性与日方拥有共识。
岸田9日还与捷克总理索博特卡会谈，确认为加强经济、政治两方面的关系加快旨在实现后者年内访日的协调工作。之后岸田对该国众院议长哈马切克进行了礼节性拜访。哈马切克为宣传核爆的悲惨情况，于2015年在捷克众院展示了广岛核爆圆顶屋的碎片，岸田对此表示了感谢，双方确认将为实现“无核武世界”开展合作。
核爆圆顶屋于1915年作为展示地方特产的“广岛县物产陈列馆”建成，由捷克建筑师简·勒泽尔设计。哈马切克在其去年建成100周年时访问了广岛。
外长会谈中，双方就日本和欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）提出力争尽快达成框架协议。（完）