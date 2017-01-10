日本政府力推动漫与传统文化等联动旅游套餐

【共同社1月10日电】日本政府开始开发新的旅游套餐并提供支援，让海外游客可同时体验多种日本文化和传统。动漫、饮食文化、传统工艺等被称为“酷日本”的元素在外国人中颇受青睐，政府认为若能结合多个不同领域，魅力指数将提升。近期将启动试验项目，对具体效果和课题进行验证。此举意在带动地方振兴。

去年10月通过的2016年度第二次补充政府预算中列入了相关项目费用1.3亿日元（约合人民币774万元）。受内阁府委托的民间智库进行公开征集，从32个方案中选择了7个。获得补贴后本月下半月起将启动试验项目。此举将推动2020年使访日外国游客达到4000万人次的目标。

7个方案中，与热门动画电影《你的名字。》相关的旅游套餐中包括电影原型东京都和岐阜县飞驒市的“朝圣路线”，同时还可享受温泉和特色料理。公映该电影的台湾和泰国的粉丝是主要目标群。

日本酒作为“SAKE”在欧美地区也颇为流行，以日本酒粉丝为对象的旅游套餐中，包括造访茨城县和长野县的酿酒厂、出售日本酒器的东京工艺品店的行程。此举或有助于扩大陶器和漆器的出口，首先将邀请对富裕阶层影响力较大的美国和香港评论家等前来体验。

方案中还建议在东京中心地区工作的公司职员发挥外语特长周末担任导游，计划由他们带领外国游客参观新潟县的酿酒厂。

虽然实验项目规模较小，但在5月底前将就结果进行分析，并建议民间旅行社等全面开展相关项目。内阁府负责人积极地表示：“希望通过新创意实现‘酷日本’各领域的联动，并推广至全国。”（完）