日本参与建设的夏威夷超大型望远镜计划遇阻

【共同社1月10日电】日美等5国在美国夏威夷岛建造超大型望远镜“TMT”的计划笼上了一层阴影。由于遭到将规划地视为“圣地”的居民等反对，中断至今的工程不知何时才能重启。国际推进小组日前决定将西非近海的西属加那利群岛作为替代候选地，不排除变更选址的可能。

该小组表示“夏威夷是第一选择的方针不变”，但目前将在两地同步推进筹备工作。担任考评的日本国立天文台教授臼田知史表示“将在秋季前后敲定建设选址”。

TMT口径达30米，是全球最大规模的望远镜。与日本“昴”望远镜相比，聚光能力与解析度分别提升至13倍与4倍，力争寻找到宇宙中最早诞生的星球以及太阳系外行星上的生命迹象。

该小组2014年在距离“昴”望远镜约1公里处、海拔约4000米高的夏威夷莫纳克亚山顶动工建设，但因当地居民等以破坏自然与传统文化为由频繁举行抗议活动，工程于翌年中断。

此外，夏威夷州最高法院2015年底认可居民等的诉求，裁定州政府发出的建设许可无效。州政府从2016年开始重审审查程序，预计将在今年5月前后得出结论。即使批准建设，预计竣工时间也将较原计划的2022年推迟5年以上。

鉴于这一状况，该小组于2016年10月决定若夏威夷岛未获批准，将把天文观测设施集中的加那利群岛拉帕尔马岛作为代替候选地。

设计与建造预算基本与夏威夷岛方案持平，但加那利群岛候选地海拔约2300米，相对较低，且湿度及气候等条件略差，臼田表示“观测可能需要更长时间”。（完）