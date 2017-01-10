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2017年01月10日 14時37分

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独家：美方同意羽田民航新路线经过横田空域

2017年01月10日

　　【共同社1月10日电】10日对日本政府相关人士采访获悉，为增加东京羽田机场的国际航班起降架次，设定飞经东京中心区域上空的部分新路线将经过美军拥有管制权的“横田空域”。此外还获悉，经事务方面协调后美方已同意飞经该空域。今后两国将就是否接受空域的部分返还等推进具体的汇总磋商。

　　上一次部分返还是在2008年9月，“横田空域”紧邻羽田机场管制空域西侧，目前大量民航客机必须绕行。为最大程度发挥羽田机场的功能，这一问题也必须得到根本性解决。

　　除返还外，在决定联络方法等之后就每次飞行进行批准的方式也可适用，两国政府间的磋商机构“日美联合委员会”可能还将就正式协议的必要性等进行研究。

　　日本政府计划到2020年东京奥运会和残奥会开幕前，将羽田机场起降配额从目前每年44.7万架次最多增加3.9万架次，增加架次分配给国际航班。为实现这一目标，至今一直避开的飞经东京中心上空的路线不可或缺。

　　据政府相关人士称，新起降路线中从东京都北部埼玉县附近向南沿直线路线下降时，天气条件不佳时利用C跑道、任何情况下利用A跑道经过埼玉市、东京都练马区上空等的飞行路线将经过“横田空域”。因此与美方进行了磋商。

　　新路线由于从北侧向南沿直线下降，2架飞机能同时在2条跑道上降落，因此可增加起降架次。

　　“横田空域”由驻日美军横田基地（位于东京都福生市等地）实施管制业务。2008年9月部分返还日方，从羽田机场起飞的飞机可以在低于以往的高度飞经该空域，缩短了路径，便利性得以提升。（完）

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