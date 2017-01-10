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2017年01月10日 16時08分

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小池与安倍会谈就奥运费用负担寻求合作

2017年01月10日

小池与安倍举行会谈

小池与安倍举行会谈

1月10日上午，东京都知事小池百合子（左）和日本首相安倍晋三在首相官邸举行会谈。会谈前小池给安倍戴上2020年东京奥运会和残奥会的徽章。（共同社）

　　【共同社1月10日电】东京都知事小池百合子10日在首相官邸与日本首相安倍晋三举行了会谈。为了成功举办2020年东京奥运会和残奥会，小池可能就费用负担问题等寻求了合作。这是两人继东京都知事选举后的去年8月以来再次举行会谈。小池在会谈后对媒体表示“确认了将举全日本之力使奥运会取得成功”。

　　东京奥组委去年12月宣布奥运总预算额度为1.6万亿～1.8万亿日元（约合人民币952亿～1072亿元）。关于费用分摊问题，预计奥组委主席森喜朗、小池及奥运相丸川珠代最快将于本月召开三方高层会议，力争在本年度内达成大致协议。

　　据小池透露，安倍在会谈中表示“中央政府也会给予合作”等。据悉关于今夏的都议会选举，小池告诉安倍希望让对推动改革抱以理解的人大量当选。此外她还与官房长官菅义伟进行了会谈。

　　在临时场馆建设费如何分摊这一焦点问题上，东京都以外的比赛场馆所在地政府都表示拒绝承担，预计奥运举办地东京都的负担大幅增加将不可避免。小池就东京都内的临时场馆建设费称“（负担相关费用）是想法之一”。

　　安倍7日在与奥组委主席森喜朗会谈时就费用分摊称，“举办城市东京都首先表明态度十分重要”。（完）

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