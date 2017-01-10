安倍与驻韩大使会面听取慰安妇问题现状报告 1月10日上午，临时回国的日本驻韩国大使长岭安政在首相官邸接受媒体采访。（共同社）

【共同社1月10日电】日本首相安倍晋三10日上午在官邸与临时回国的驻韩大使长岭安政和驻釜山总领事森本康敬会面。长岭等汇报了慰安妇问题的现状，双方可能就今后的应对方针进行了磋商。长岭和森本此次回国是针对日本驻釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像的对抗措施。若两国对立状态长期持续，日韩及日美韩在朝鲜问题上加强的合作关系可能会受到影响，安倍将作出何种判断成为焦点。

官房长官菅义伟在当天的记者会上就长岭等何时返回韩国表示，“目前并未决定，将对今后的各种情况进行综合判断并讨论”，表示作为政府将密切关注韩方的应对。有关慰安妇问题的日韩共识，他强调“将继续要求（韩国）切实履行包括慰安妇像问题在内的共识内容”。

长岭在与安倍和菅义伟会面后在官邸向媒体表示“做了回国汇报”。

外相岸田文雄当地时间9日在访问地爱尔兰都柏林回答媒体提问时表示，11日回国后将直接听取长岭等人的汇报以便“掌握情况”。有关韩国国内在野党等要求废除日韩共识的呼声，岸田反驳称“共识得到了全世界的肯定”，他再度要求韩方履行包括撤走少女像在内的共识内容。

安倍在8日播出的电视节目中就日本驻釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像一事表示，“韩国方面必须切实拿出诚意”，表明要求撤除的态度。对于日韩共识，他指出即便朴槿惠政府更迭也必须履行。

日方的对抗措施包括以下4项：（1）长岭和森本两人临时回国；（2）中断旨在恢复金融危机时相互融通美元等的“货币互换协议”的磋商；（3）领事馆职员暂停参加釜山市的相关活动；（4）推迟日韩高级别经济磋商。（完）