庆应大学探讨申请开展子宫移植临床研究

【共同社1月10日电】9日从对相关人士的采访中获悉，日本庆应大学的小组正在探讨最早今年内向校内伦理委员会申请开展向因疾病而无子宫的女性移植第三方子宫的临床研究。

与旨在维持生命的心脏等脏器移植手术不同，子宫移植的目的是生孩子。如果在日本国内得以实施，就将是首例。不过，考虑到对提供者造成的负担等，也存在要求慎重的意见。

该小组计划以天生没有子宫的罹患“Rokitansky综合征”的女性为对象，接受母亲等亲属提供的子宫，力争在3年内给约5人进行移植。接受移植的女性通过把夫妻体外受精生成的受精卵放入子宫，有望怀孕生子。

小组也将向日本产科妇科学会和日本移植学会提交计划，寻求在伦理层面和安全层面是否存在问题等的意见。

不过，除了存在让健康的提供者接受伴有风险的子宫摘除手术这一伦理上的问题外，还有着较多尚不清楚的地方，例如能否实现安全怀孕，对婴儿会有何种影响。即便提交申请，在获得批准前预计也将经历一番波折。

庆应大学等的小组2013年发布消息称，一度摘除子宫后接受再移植的猴子成功实现了分娩；2014年还制定了写明“确保子宫提供者的自发的意志决定和安全”等内容的指针等，推进了走向人类移植的准备工作。

在海外，已有实施了移植的国家，瑞典还有成功生了孩子的案例报告。（完）