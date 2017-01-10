日本科研人员锁定引起特应性皮炎瘙痒的蛋白质

【共同社1月10日电】日本九州大学生体防御医学研究所的科研小组在9日的英国科学杂志网络版上发表研究成果称，通过小白鼠实验锁定了引起特应性皮炎瘙痒根源的蛋白质。该小组表示“将来有望开发出从根本上解决瘙痒的治疗药物”。

此前的研究已经发现，直接引发瘙痒的是名为“IL-31”的蛋白质，特应性皮炎患者的血液中该蛋白质较正常人多10倍以上。血液中的免疫细胞受到刺激后会大量产生该蛋白质，但其具体的机制尚不清楚。

研究小组此次对出现皮炎的小白鼠与正常小白鼠免疫细胞中的蛋白质进行了详细分析。在患皮炎的小白鼠体内，蛋白质“EPAS1”的量是正常小白鼠的5～10倍。

据悉，将EPAS1注入正常小白鼠的免疫细胞后IL-31随之增多。相反，当通过基因操作对皮炎小白鼠的EPAS1进行抑制则IL-31也随之减少。对患者免疫细胞进行培养后进行的实验也得到了同样的结果。

通过上述分析和实验，研究小组得出结论认为EPAS1可左右IL-31的增减，是导致瘙痒的根源。

日本厚生劳动省2011年汇总的报告估算称日本国民有一成左右患有特应性皮炎。然而据悉只能采用涂抹含类固醇的止痒药等进行对症治疗。

研究小组的福井宣规教授（免疫遗传学）表示，“希望能开发出抑制EPAS1生成的药物，为治疗提供新的选项”。（完）