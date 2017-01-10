话题：日本海带商努力向全球宣传高汤鲜味

日本海带商努力向全球宣传高汤鲜味 图为努力向全球宣传海带魅力的“天满大阪昆布”社长喜多条清光。1月5日摄于大阪市。（共同社）

【共同社1月10日电】为了让全世界的人们了解海带高汤的“鲜味”，大阪市的销售公司通过网络和海外巡回演讲会持续发布信息。虽然和食成为热潮，但日本国内的海带消费却处于低迷状态。公司社长意气奋发地说，希望让“鲜味”首先在海外流行起来，“然后返销回日本”。

大阪在日本江户时代被称为“天下厨房”，一贯因食物丰富而受到肯定。“和食的基础之中曾有着海带高汤的深层风味”，销售公司“天满大阪昆布”（大阪市北区）社长喜多条清光（65岁）这样说。

据流通企业等构成的“日本昆布协会”（同区）介绍，用于做高汤等的日本国内干海带约9成是北海道产，上世纪90年代初的年产量约3万吨，但2013年只有约1.5万吨，减少了一半左右。在此期间，户均年消费额减少了近500日元（约合人民币30元）。协会解释称：“以年轻人为主，有意见认为做高汤太麻烦。”

喜多条2012年研发了“海带水”，比通常用热水煮出高汤的方式更加便利，只要把切成1毫米宽的海带在冷水中浸泡3小时左右，就能得到鲜味十足的高汤。他不拘泥于和食，还推出了使用“海带水”的意大利面和汤品食谱，在主页和脸书（Facebook）上推介。

“希望在自己所居住的国家推广”，来自以海外为生活据点的日本人的反响很热烈。面对此类要求，喜多条出差前往美国、中国和韩国，举办演讲会和烹饪班。他还通过网络视频举行联结大阪与海外的远程讲座，或是以在当地的日本人为老师办烹饪班。包括德国和爱尔兰等，他已在全球各国进行了合计近100场推介。

在中东迪拜的日本料理店中，还有人反映说：“海带不涉及禁酒等伊斯兰教戒律，没有问题。能让料理更加美味。”此外，表示“鲜度增加的同时，能减少糖和盐，很健康”的赞赏之声在各国也能听到。

喜多条期待地说：“如果海带在国外变得酷酷的，那么日本年轻人也会转而关注起来。还希望大家注意到它的健康性。”（完）