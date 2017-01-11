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日本化妆品厂商着力研发发酵型产品 瞄准外国游客

2017年01月11日

日本化妆品厂商着力研发发酵型产品 瞄准外国游客

日本化妆品厂商着力研发发酵型产品 瞄准外国游客

图为高丝将于2月16日发售的新品美白精华液“黛珂 莹润粹白 Bright Express”。（共同社）

　　【共同社1月10日电】日本国内化妆品厂商正着力研发运用了酿制清酒或制作味噌的发酵类物质的产品。厂商们对能够凭借取自传统食品的成分获得美白与保湿效果这一点加以宣传，瞄准随着和食热潮等而不断增多的访日外国游客的需求。

　　高丝（KOSE）将丰富加入酿制酱油与清酒过程中产生的曲酸的美白精华液产品种类。

　　由于亚洲地区女性的美白意识较强，高丝将于2月16日发售新品“黛珂 莹润粹白 Bright Express”，力争提高产品知名度。公司公关负责人表示：“将满足对化妆品也追求安全与放心的消费者的需求。”

　　奥蜜思（ORBIS）也于1月1日限量推出了美容面膜“NIGHT TIME PACK酵美人2017”，产品中加入了酿制清酒过程中产生的保湿成分。此外还添加了取自豆浆发酵液与面包酵母的成分，增强保湿效果。公司还考虑将其作为“日本制造”的化妆品向海外推介。

　　FANCL化妆品公司旗下品牌“Beauty BOUQUET”使用了发芽米发酵液。公司在研究营养成分丰富的发芽米过程中，发现其发酵液富含润泽肌肤的氨基酸。该成分已用于所有化妆水与乳液产品，销售表现不俗。公司有意提升该品牌在国内外的知名度。（完）

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