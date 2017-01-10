聚焦：日本报复韩国“违背共识” 朴槿惠政府两面为难

【共同社首尔、东京1月10日电】日本政府为抗议韩国朴槿惠政府追认在韩国釜山设置慰安妇少女像的做法而让日本驻韩大使长岭安政临时回国。日方认为，韩国并未切实履行规定慰安妇问题如何最终解决的日韩共识。这是对韩国采取的实际上的“报复措施”（外交消息人士语）。被弹劾起诉而机能陷入瘫痪的朴槿惠政府受到态度强硬的日本和要求废弃共识的韩国舆论两方压力，无法做出明确的反驳或辩解。日韩外交局势前景愈发难料。

▽断念

“这是一种休克疗法。对于认为只要涉及历史问题无论对日本做什么都可以被允许的韩国，必须让其知道这是错的。”日本政府消息人士9日介绍了首相安倍晋三让大使临时回国的目的。安倍在8日播出的NHK电视节目中强调，“就算（韩国）政权要更迭，履行（日韩共识）也是国家信用问题。”这一发言并非针对日方已开始断决念头的朴槿惠政府，而是针对瞄准“朴槿惠接班人”而行动的韩国政界。

安倍方面之所以估计朴槿惠政府无意履行共识，是因为日方将后者此次的做法理解为“明显违背了”（外务省官员语）规定韩国为解决首尔少女像问题而努力的日韩共识精神。

安倍根据2015年12月的日韩共识内容，表明对原慰安妇的“道歉和反省之意”，日本政府还拨款10亿日元（约合人民币6000万元）作为支援金。据此，日方持有“日本负起了应有的责任”（安倍周边人士语）这一看法。而关于朴槿惠政府的努力，安倍所看到的是未能采取措施撤去首尔的日本大使馆前的少女像，也未能阻止釜山的日本总领馆前被设置少女像。对于韩国的不信任感强烈。

▽不满

举起的拳头何时放下？日本政府内部出现了此次大使临时回国时间仅为数天的方案。背后存在认为只要将抗议之意传递给韩国则目的就达成的看法。有关货币互换协议的磋商中断等其他措施，眼下准备持续。

但若很快让大使回到韩国，可能会受到日本国内不满于“对韩国的态度太过宽松”的压力。安倍的支持人群也将纷纷出现对安倍政府在少女像问题上未采取有效应对措施的不满。一名政权干部表示，“这一问题上若应对有误就麻烦了。让大使返回韩国的日程未定。”

▽欠缺能力

朴槿惠政府自身也承认了欠缺统治能力。韩国政府消息人士分析称“历史问题自不必说，外交方面也无力出手。处于束手无策的状态”，预测对于日本撤走少女像的要求既无法应对也无法反驳。

韩国外长尹炳世6日召见已被决定临时回国的长岭的理由或许也并非抗议，而是希望日方理解朴槿惠政府的做法。韩方拥有“共识若被废弃，对日外交就什么也不剩了”（政权外交智囊语）的危机感，其今后也将主张“有履行之意”。（完）