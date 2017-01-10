外国投资者2016年减持日股逾3万亿日元

【共同社1月10日电】东京证券交易所10日发布了2016年按投资者分类的股票买卖状况：交易规模巨大的外国投资者在东京和名古屋2个市场净卖出日本股票3.6887万亿日元（约合人民币2200亿元），金额之大仅次于“雷曼危机”爆发的2008年（净卖出3.7085万亿日元）。日本国内个人投资者也呈现净卖出状态。日本央行则买入了巨额交易所交易基金（ETF），实际上支撑了日本股市。

外国投资者已连续第二年净卖出。这主要是因为担忧日元兑美元汇率走高导致企业业绩恶化，再加上中国经济减速和原油价格暴跌引发股市巨震的时期，有大量卖盘涌出。

日本个人投资者2016年净卖出3.1623万亿日元，连续第5年呈现净卖出。有分析指出，在美国总统选举后的股价上升期，个人投资者纷纷出售股票确保利润。

企业踊跃购买自身股票，事业法人2016年为净买入。反映公共养老金等资金动向的信托银行也是净买入。

作为货币宽松举措的一环，央行买入了金额巨大的ETF。2016年的购入额达到4.6016万亿日元，与海外投资者减持相抗衡。SMBC FRIEND证券公司首席策略师松野利彦解释国内股市现状说：“央行在东证指数（TOPIX）下跌之日出手，日益成为常态。如此规模的投资主体并非其他，央行的买入很突出。”（完）