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2017年01月10日 22時12分

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详讯：日政府内出现2019年元旦新天皇即位改元方案

2017年01月10日

　　【共同社1月10日电】日本政府相关人士10日就天皇退位问题透露称，政府内部出现了2019年1月1日由皇太子即位成为新天皇并从当天起适用新年号的方案。由于在新旧年交替之日改元可以把对国民生活的影响降至最小限度，因此被作为方案之一加以探讨。考虑到天皇年事已高，政府也在继续摸索更早阶段继承皇位的方案。

　　官房长官菅义伟10日在记者会上，就改元时期仅表示：“正在请专家会议以减轻陛下的公务负担为最优先考量，平静地展开讨论。（现在）处于连方向性都未表明的阶段。”

　　天皇在去年8月8日面向国民的视频讲话中提到“战后70年这一大的节点已经过去，两年后，将迎来平成30年（即2018年）”。政府内越来越多的人将此理解为“陛下的想法是退位期限为2018年”。

　　政府的专家会议将在本月11日第8次会议讨论的基础上，在23日的会议上梳理论点，然后予以公布。政府计划在与在野党讨论的基础上，力争在20日开幕的例行国会上通过仅限当今一代天皇退位的特别法，正在推进协调工作。

　　政府内基本认为，年号改变预计会对各种出版物和官方文件造成影响，但如果是元旦，那么混乱会更少一些。关于改元，虽然2018年也是一大节点，但距离做好法律完善工作并不久，新天皇即位的筹备时间较短。

　　政府认为2018年1～6月的例行国会期间，“退位即位与各种法案审议等政局不宜相互影响”（相关人士语），希望避开该期间。此外还考虑到天皇出席其一贯重视的终战之日（8月15日）的仪式等，因此2018年后期以后退位的方案比较热门。

　　关于退位时期存在两个方案，一是在特别法中写明日期，另一个是由政令规定。也有意见指出，如果由政令做出规定，“那就变成了国会委托政府酌情处理”（官邸消息人士语）。（完）

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