韩总理就慰安妇问题呼吁克制或恶化事态的言行

【共同社首尔1月10日电】韩国暂代总统职权的国务总理黄教安10日在内阁会议上就慰安妇问题称“为了韩日关系面向未来的发展，希望克制可能使事态恶化的言行”。作为釜山的日本总领事馆前被设置少女像一事的对抗措施，日本让驻韩大使等临时回国。黄教安此言意在向日方寻求避免事态扩大。

此外获悉，韩方事实上取消了刊行韩国政府汇总慰安妇受害实际情况、作为推出应对措施时的基础而计划的“日军慰安妇白皮书”，而决定发行介绍民间的研究结果及援助项目的“研究报告”。这可能旨在避免刺激日方。

黄教安在内阁会议上再次确认了将履行2015年年底有关慰安妇问题的日韩政府间共识的想法，称“不仅是两国政府，所有当事者尊重共识的主旨和精神，为韩日关系发展继续努力很有必要”。

此举可谓是在要求反对共识并设置少女像的韩国市民团体以及要求废弃共识的在野党承认该共识。这是去年12月30日釜山少女像被设置以来黄教安就慰安妇问题首次发言。

虽然韩国政府强调履行共识之意不变，但由于韩国总统朴槿惠被停职，韩国国政实际上处于瘫痪状态，似乎不会采取撤去少女像这一会招致舆论反对之举。

另一方面，韩国媒体就研究报告报道称，女性家庭部部长姜恩姬已表明将于今年上半年刊行。姜恩姬介绍称，“如果以白皮书的形式出版，那么从头到尾都必须写入政府意见，不予同意的研究者会变多”。女性家庭部于2014年8月提出了制作白皮书的计划。（完）