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2017年01月10日 23時43分

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专访：安倍决心与特朗普加强日美同盟

2017年01月10日

　　【共同社1月10日电】日本首相安倍晋三10日接受共同社专访，表示决心与本月20日就任的美国候任总统特朗普共享有关亚洲安全环境的认识，加强日美同盟。他还计划向特朗普强调跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的意义，展示出对共享包括“法治”在内的基本价值观的自信。此外，安倍也强调将向全球积极主张自身面向未来的外交理想。

　　安倍去年12月访问美国夏威夷珍珠港，与美国总统奥巴马一起彰显了“和解之力”。采访中，安倍表示有意在此基础上，吸取过去的教训，描绘面向未来的外交方针。他指出“日本曾对阐述理想存心胆怯。应该怀抱领导能力阐述全球的理想，同时也履行与之相伴的责任”，似乎暗含让“战后外交”告一段落之意。

　　日本政府正在展开协调，力争在特朗普就任后不久举行日美首脑会谈。安倍就与特朗普的会谈说：“作为对国民的生命财产负有责任的首相，确认同盟的纽带不会动摇这是理所当然的。我希望（与特朗普）确认日美同盟的意义。”

　　在此基础上，似乎是考虑到朝鲜的核与导弹开发、中国增强军事力量的路线，安倍表示：“互相理解当今的安全环境是前提。”对于特朗普是否重视价值观的问题，安倍称：“美国才是一贯以来挥舞自由、民主主义和法治旗帜的。这甚至无须确认。”对于特朗普宣称要退出的TPP，安倍说“将向其呼吁TPP将如何有益（日美）”。

　　对于驻日美军集中在冲绳县的状况，安倍解释称：“推进减轻基地负担对同盟而言很重要”。他就美军普天间机场（位于该县宜野湾市）搬迁至名护市边野古一事指出：“把被住宅区环绕的普天间机场迁走是紧急课题。”（完）

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