详讯：安倍称将“综合判断”驻韩大使返回时期

【共同社1月10日电】日本首相安倍晋三10日下午在接受共同社专访时就临时回国的驻韩大使长岭安政返回韩国的时期透露，有意关注韩国政府的应对进行判断。日方让驻韩大使临时回国旨在对围绕慰安妇少女像问题的韩国动向表示不满。鉴于日韩共识中也写入了韩国为撤去少女像问题作出努力，安倍强调称“将进行综合判断”。此言反映出安倍对在韩国趋于强烈的废弃共识要求感到担忧。

安倍就日韩共识的努力表示，“我们带着诚意履行了承诺，我觉得当然韩方应该也会这样认为的”，要求韩国切实履行共识。安倍的发言展现出这样一种态度，就像日方拨款10亿日元（约合人民币6000万元）支援金一样，朴槿惠政府也应该尊重共识精神、搬离被新设在釜山的少女像。

围绕韩国在野党等要求废弃共识一事，安倍指出“如果回到原样，可能发展成事关互信基础的问题”。安倍称“我作为首相也是冒着国内批评以履行承诺的决心执行至今”，敦促朴槿惠政府努力打开局面。

在韩国下届总统选举热门侯选人等反对共识的现状下，日本政府已开始全面分析韩国局势。随着朴槿惠被弹劾起诉，总统选举有可能被大幅提前。日方有意设想到“朴槿惠接班人”政府宣布废弃共识的事态，推进应对方针的制定工作。（完）