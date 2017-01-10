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2017年01月10日 23時44分

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东芝与交易银行开会 三家主力银行有意支援

2017年01月10日

　　【共同社1月10日电】预计将在美国核电业务上计提巨额损失的东芝公司10日召集交易银行在东京的总部召开了会议。东芝在会上说明此次事态发展至今的经过，并为重组措施寻求协助，请求继续提供贷款。三井住友银行、瑞穗银行、三井住友信托银行这三家主力银行表示有意支援。其他银行最晚将在23日作出判断。

　　东芝收购的美国核电站建设公司的资产价值预计比预想大幅下滑，2016财年前三财季最大有可能计提数千亿日元损失。东芝将在2月底前公布损失额。

　　去年年底东芝在日本评级投资信息中心(R＆I)以及美国评级公司标准普尔（S＆P）的评级都被下调。东芝判断继续从银行借款将变得困难，在会上要求至2月底维持贷款余额。有关之后可能将重新协商。截至2016年9月底，东芝从银行等的借款共计约9000亿日元（约合人民币540亿元）。

　　根据损失的规模，东芝还有陷入资不抵债处境的可能，今后可能请求强化资本等追加援助。若真如此，要求东芝出售主要业务或子公司等采取彻底重组措施的声音或将高涨。

　　约100家公司参加了当天的会议。会上提出了有关目前资金周转的问题等，东芝方面回答称“由于半导体业务表现良好，到2017年9月底没有问题”。（完）

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