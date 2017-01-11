日本国交省估算显示台泰游客衷情北海道

【共同社1月10日电】日本国土交通省10日公布的关于2014年外国游客到访的都道府县估算数据显示，多雪的北海道很受台湾和泰国游客欢迎。该估算结果显示出了不同国家和地区游客各自的特点，比如美国和英国等游客在对日本文化与历史感兴趣的背景下，除了京都，广岛也排位较前。

估算以8个国家和地区为对象。第一名均为东京。第二名则有所不同：中国、韩国、菲律宾为大阪，台湾、泰国为北海道，英国、美国、澳大利亚为京都。

北海道在中国游客前往的都道府县中排名第四，澳大利亚则是第五，韩国和英国均为第六等等，均进入了前十。观光厅说明称：“来自不下雪的东南亚等地的游客为了观看难得一见的雪景而来。”

据悉为滑雪而来的游客也很多，滑雪场众多的长野就打入了澳大利亚游客访问地的第四名。

韩国游客以地理位置较近的九州和冲绳各县为目的地的倾向鲜明，排名为福冈第三、冲绳第四、大分第七、熊本第八。拥有核爆圆顶屋和严岛神社等世界文化遗产的广岛则在英国游客中排名第五，澳大利亚第七，美国第八。

国交省分析了关于出入境管理、航空旅客及访日游客消费动态的相关统计与调查。该估算旨在把集中在东京、京都和大阪等的旅游目的地扩展到地方，为各地的旅游相关人士提供参考帮助。（完）