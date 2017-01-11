追踪安倍晋三首相（10日）

<上午>

9:31 抵达自民党总部。

9:32 出席自民党高层会议。

10:01 抵达官邸。

10:04 出席内阁会议。

10:20 会见驻韩大使长岭安政、驻釜山总领事森本康敬，外务省的事务次官杉山晋辅、亚洲大洋洲局局长金杉宪治。

10:50 会见外务省事务次官杉山晋辅。

11:13 会见东京都知事小池百合子。

11:40 返回公邸。主持由韩国驻日大使李俊揆等能说日语的驻日大使出席的午餐会。

<下午>

13:10 返回官邸。

13:45 会见总务相高市早苗。

14:04 接受福岛县知事内堀雅雄等人赠送的柿饼。

14:24 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

14:51 会见澳大利亚驻日大使米勒。外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治在座。

15:39 接受共同社专访。

16:24 会见绑架问题对策总部事务局局长石川正一郎。

16:42 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的事务次官杉山晋辅、外务审议官秋叶刚男。

17:05 会见内阁情报官北村滋。

18:43 抵达东京纪尾井町的新大谷饭店，在日本料理店“千羽鹤”与经济团体联合会会长榊原定征、日本商工会议所主席三村明夫、经济同友会代表干事小林喜光等人聚餐。

21:06 返回东京富谷的私宅。（完）