日本研究者确认iPS视细胞能让眼睛恢复感光

【共同社1月11日电】日本理化学研究所多细胞系统形成研究中心（位于神户市）的研究小组在10日的美国科学杂志网络版上发表一项研究成果：让诱导多能干细胞（iPS细胞）变为视网膜的视细胞，并移植到因晚期“视网膜色素变性症”失明的老鼠眼中，结果老鼠变得眼睛能够感光了。

据悉，这是首次确认使用iPS细胞能够恢复感光功能。

副项目带头人万代道子解释说：“我认为现阶段是能感受到少许光亮，视野稍有拓宽的程度。”她计划也用人类iPS细胞进行验证，在2年以内申请临床研究。

视细胞的功能是接收光亮，然后传递给视网膜的神经细胞。如果视细胞发生变性而消失，就会出现“视网膜色素变性”，造成视力减弱，甚至失明。

研究小组在实验中的做法是：在老鼠所在的房间有光亮5秒后就给予电击，让老鼠学会在感觉到光亮时，为了免遭电击而逃入相邻的房间。结果，因晚期“视网膜色素变性症”失明9只老鼠没有逃跑。

另一方面，研究小组把用iPS细胞制作的视网膜前期组织移植到老鼠双眼中，令其变成视细胞。这样的10只老鼠中，有4只变得在房间有光亮后会逃走，恢复了感光功能。

该实验中，移植的部分不足全视野的5%。如果扩大移植范围，恢复率有可能增大。

研究小组的项目带头人高桥政代等2014年在全球首次使用iPS细胞制作的视网膜色素上皮细胞，移植给因“渗出型老年黄斑变性”而视力减弱的患者，手术获得了成功。该手术虽然具有维持视力的效果，但从检查上未能确认是否恢复了感光功能。（完）