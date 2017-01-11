世行预测2017年全球经济增长2.7%

【共同社华盛顿1月10日电】世界银行10日发布预测报告称，2017年全球经济剔除物价变动因素后的实际增速将为2.7%。虽然高于2016年的2.3%（推测值），但世行认为特朗普政府的政策可能成为导致动荡的因素。世行预测日本2017年将增长0.9%，相比2016年的1.0%有所减速。

世行还预测全球经济增速将在2018年升至2.9%。在原油等资源价格上涨的带动下，新兴市场国家和发展中国家经济将迎来复苏，有望拉动全球经济增长。

关于日本，世行分析称消费税率推迟上调至10%及经济刺激措施的效果值得期待，但“人口减少和老龄化将拖累经济增长”。2018年的增速预计仅为0.8%。

世行预测美国2017年和2018年的经济增速将分别达到2.2%和2.1%。在此基础上，被候任总统特朗普视作经济政策核心的企业及个人所得税减税完全得以落实，今明两年的增速有望进一步扩大至2.5%和2.9%，对全球经济将起到推动作用。

特朗普还提出了退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等保护主义政策，恐将使全球贸易受到抑制。世行担忧“美国经济政策的不确定性若无法消除，或将给全球带来严重的负面影响”。

世行预测欧元区2017年和2018年经济增速分别为1.5%和1.4%，并认为“英国脱欧程序的不确定性将使经济承压”。世行认为中国有望继续维持6%以上的增速，俄罗斯和巴西则将在2017年重回正增长。（完）