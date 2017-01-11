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小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商

2017年01月11日

小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商

小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商

东京都知事小池百合子接受共同社采访。（共同社）

　　【共同社1月11日电】东京都知事小池百合子10日在都政府接受共同社采访，有关2020年东京奥运会和残奥会费用负担问题表示“将继续负起主导作用”，强调作为主办城市将在近期与中央政府、奥组委举行三方费用分担磋商中担任主导角色。

　　但中央政府和东京都以外举办比赛的地方政府对支出面露难色，磋商预计将陷入僵局。

　　小池考虑到费用分担磋商指出，“把付款单踢来踢去太丢人了。”她表示，自己与首相安倍晋三10日举行的会谈中“传达了作为东京都的心理准备，双方一致认为应该全日本齐心协力营造兴奋感。”

　　小池表示，“据估算，仅靠奥组委的财源无法完全覆盖支出，将考虑能为奥组委带来收入的事情。若能彻底做好上述工作，地方政府负担费用工作也便于展开”，并举例提到了新制作的奥运周边产品收益。

　　此外小池表示，夏季东京都议会选举中“能否与旧政治告别将成为争论的焦点”，称“最终的争论点将汇总后一起公布。现在也在为此进行准备”。

　　关于力争从自己设立的政治塾等之中推举三四十人规模的候选人，小池说：“从全球角度来看，无论是国政还是地方政治，没有哪个国家女性参与度如此之低。将更多推举女性候选人。”（完）

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