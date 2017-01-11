三菱电机涉嫌强迫新员工违规加班 案件被移交检方

三菱电机涉嫌强迫新员工违规加班 三菱电机公司涉嫌强迫新社员违规超限加班，案件被移交检方。图为位于东京都丸之内的三菱电机总部所在写字楼。（共同社）

【共同社1月11日电】日本厚生劳动省神奈川劳动局11日以强迫一名男性新员工超过劳资协议规定上限违规加班涉嫌违反《劳动基准法》为由将三菱电机公司（总部位于东京）及时任上司的书面资料移交检方。据悉，该男子出现精神疾病症状，之后遭解雇，去年11月被认定为工伤。

据分析，劳动局附上了要求检方起诉的“严重处分”意见。

日本政府现正着力于推行工作方式改革，经济界领导也认为有必要遏制长时间工作现象，继去年底案件被移交检方的广告业巨头电通之后又一大型企业被曝强迫年轻员工违规加班的情况，今后如何应对过劳工作或将得到进一步的关注。

三菱电机负责人接受采访时表示，“将切实应对此案。彻底做好妥善的工作时间管理。”

劳动局方面认为，该公司与时任上司强迫该员工于2014年1月至2月加班78小时9分钟，超过劳资协议中规定的每月60小时上限。

据代理律师介绍，该男性员工（31岁）大学博士毕业后于2013年4月进入三菱电机，被分配至公司旗下的信息技术综合研究所（位于神奈川县镰仓市），其主张称，2014年1月和2月加班分别超过100个小时和160个小时。他还表示，同年1月16日至2月15日的加班时间仅报了59小时30分钟，少于实际时间。同年4月他被诊断患适应性障碍，接受忧郁症治疗。

去年6月公司以超出病假上限为由将其解雇，但藤泽劳动基准监督署（位于神奈川县）认定该男子加班时间远高于厚劳省标准，导致其患上精神疾病。神奈川劳动局以涉嫌违规加班着手调查，已经对取得佐证的加班部分进行立案。

该男性在工伤认定时也在证词中指出，“申报工作时间时上司要求少报加班时间”，透露公司内部存在“隐瞒加班”的现象。（完）