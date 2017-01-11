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2017年01月11日 17時55分

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韩国国防白皮书认为朝鲜不具备ICBM技术

2017年01月11日

　　【共同社首尔1月11日电】韩国国防部11日发布了2016年版国防白皮书。关于朝鲜暗示将强行试射的洲际弹道导弹（ICBM），白皮书分析称朝鲜并不具备能使其到达美国本土的技术，对其予以强烈牵制。在对日关系方面，白皮书一如既往地在历史和领土问题上批评日本，但在朝鲜问题上表示将继续保持合作。

　　关于朝鲜的ICBM开发，2014年版白皮书曾“推测朝鲜已经拥有威胁美国本土的能力”，但今年的白皮书中删除了这一表述。军事消息人士指出，由于朝鲜的中程弹道导弹“舞水端”连续发射失败，美韩政府下调了对其的能力评估。

　　朝鲜最高领导人金正恩本月1日宣布，ICBM试射准备已进入最后阶段，朝鲜外交部发言人8日称：“将在最高领导层决定的任意时刻和地点实施发射”。

　　关于朝鲜的核弹头小型化能力，白皮书与14年版一样认为其“已达到相当水平”，核弹原料钚的保有量从上次推测的40多公斤增加到了50多公斤。专家认为这一数量可以制造出10枚左右的核弹。

　　白皮书还用与上次几乎相同的表述对日本提出批评，称“日本一部分政治家倒退式的历史认识和对独岛（日本称竹岛）的不当主权主张等成为了面向未来的障碍”。另一方面，白皮书称将继续在应对朝鲜核导等问题上保持合作，并强调了去年签署的日韩《军事情报保护协定》（GSOMIA）的意义。

　　白皮书预测朝鲜今后将把“国家力量集中于”开发潜射弹道导弹（SLBM）和提升潜艇作战能力上。（完）

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