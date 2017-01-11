日专家会议拟于23日公布天皇退位论点整理 1月11日上午，有关天皇退位的专家会议在首相官邸举行第8次会议。右二为主席今井敬。（共同社）

【共同社1月11日电】有关天皇退位的专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）11日在首相官邸举行第8次会议，确认力争在23日下次会议上披露相当于讨论中期汇总的论点整理，并在当天公布。作为针对退位问题完善法律的选项，论点整理中预计将写入将对象限定当今一代天皇的特别法有众多优点的想法。另外还将就公务的应有方式发表见解。

代理主席、东京大学名誉教授御厨贵在会后向媒体表示“希望针对各论点分别汇总积极意见和课题”。有关退位，除修改《皇室典范》使之成为永久性制度的方案外，如果采用特别法还有与《典范》独立的形式、以及在《典范》附则中设立根据规定的方案，预计将根据各方案进行整理。

专家会议大致同意退位，但一致认为今后使之制度化存在困难。当天的会议上也有意见认为，特别法每次制定都需经国会审议，与修改《典范》使之成为制度相比“风险较小”，主张其优越性。

一名专家就可否退位指出“强调皇室会议的参与，在与行政权和立法权的关系上存在问题”。这番发言可能是考虑到皇室会议确认天皇退位意愿的方法被讨论的情况。

论点整理中，作为公务负担减轻措施，预计将提及代理国事行为的“摄政”及利用临时代理行使国事行为的合理性。认为通过设立“摄政”来减轻负担“不现实”的否定意见占专家中的多数。

政府将把论点整理告知国会，随后根据执政党和在野党意见制定法案。参众两院的正副议长16日将围绕国会讨论方式进行磋商。

政府假设天皇在2018年退位，力争在本月20日开幕的例行国会上完善相关法律。政府内部正在探讨2019年1月1日由皇太子即位成为新天皇并从当天起适用新年号的方案。（完）