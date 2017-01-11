关注：各大车企强调对美贡献 特朗普式干预引发警惕

【共同社底特律1月11日电】丰田汽车社长丰田章男9日在美国底特律开幕的北美国际车展上宣布了100亿美元对美投资计划。车展往年都是各厂商在全球第二大汽车市场美国推销新车型的舞台，今年受要求增加就业的美国候任总统特朗普推特上“口诛笔伐”冲击，车展却成为各厂商积极宣传对美经济贡献的场所。业界对特朗普式干预企业经营的警惕情绪将进一步加剧。

▽胡萝卜加大棒

“听说丰田要在墨西哥建厂。没门！要么在美国建厂，要么支付巨额关税。”特朗普5日将批评的矛头指向日本代表性企业丰田公司。丰田之后很快亮明了以投资为中心的重视美国态度，这不免让各国企业都感到战战兢兢。

通用汽车和波音等美国企业巨头也成为特朗普敲打的对象，他还对宣布对美国国内扩大投资的福特汽车表示“感谢”。可谓采取了“胡萝卜加大棒”的策略，软硬兼施。

若特朗普不断使用此类威胁式的手段，势必将导致美国投资环境趋于不明朗。美国副总统拜登5日在接受美国公共广播电台的采访时劝诫特朗普“成熟一点”，但后者似乎无意停止对企业经营活动的干预。特朗普将于11日在纽约召开总统大选后的首次记者会。企业方面已经对其“口头干预”提高警惕。

▽投资比新车更受关注

“这款奥德赛将在美国生产。”本田社长八乡隆弘9日在面向北美的休旅车“奥德赛”新车型发布会上如此自豪地表示。他透露新款混动车将在2年内投放美国市场，也计划在美国生产。

日产汽车社长卡洛斯·戈恩9日在车展发表演讲，用很自然的语气表示，“日产33年来一直在对美国投资，拥有2.2万名员工。”企业高管不问自答地主动细致介绍在美国的生产及员工人数的场面极为引人注目。

丰田还发布了主力轿车“凯美瑞”新款车型。受汽油价格走低影响，美国市场需求逐步从轿车转向SUV，不过新款凯美瑞仍有望实现较高的销量。但因此次新车型发布在特朗普抨击墨西哥建厂计划之后，外界的关注点均集中在丰田章男提出的投资计划上，冲淡了对新车型的印象。

▽市场扭曲

这样的气氛在车展开幕前就已形成。美国福特汽车3日撤回了新建墨西哥工厂计划，原本新工厂将接管小型车生产。8日欧洲汽车巨头菲亚特･克莱斯勒（FCA）也宣布将增强美国国内工厂设备并新增2000个岗位。为此，特朗普9日自信满满地在发布推文称“终于有这样的（好）事发生。”

美国市场原本一直是积极鼓励企业自由竞争提升经济活力的榜样，如今掌权人却如此干预企业经营活动的做法非同寻常。越来越多的人对此深感忧虑，称“若干预持续下去，市场竞争机制将失效，市场可能会发生扭曲。企业方面未来将不得不对美国市场谨慎投资，进而对美国经济造成负面影响”（日本大型证券公司人士语）。（完）