问答解读：日本采取罕见外交措施对抗慰安妇少女像问题

【共同社1月11日电】有关日本驻韩国釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像一事，安倍政府作为对抗措施让驻韩大使长岭安政临时回国。

问：何谓临时回国？

答：这是向对方国家表达抗议的一种外交手段，并非频繁使用，可说是罕见的措施。

问：驻韩大使临时回国是首次吗？

答：2012年8月时任韩国总统李明博登上竹岛（韩国名独岛）后，当时的驻韩大使也曾临时回国。

问：还有其他例子吗？

答：2012年7月中国船只进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的日本领海时，日本政府以“为直接听取关于日中形势的报告”为由曾让驻华大使短期回国。1998年为了抗议印度和巴基斯坦两国实施核试验，日本也曾让驻两国大使回国。

问：还有其他的外交对抗手段吗？

答：还有召回大使及限制进出口、断绝邦交等。

问：召回和临时回国有何区别？

答：根据外务省的说明，临时回国是以大使将返回驻在国为前提，回国期间还有向首相及外相汇报当地情况等任务。召回则是不再返回驻在国，是更为强硬的措施。

问：此次针对韩国的对抗措施只是临时回国吗？

答：日本政府还决定中断旨在恢复金融危机时相互融通美元等的“货币互换协议”磋商、推迟日韩副部长级官员协商经济合作的“日韩高级别经济磋商”等。（完）