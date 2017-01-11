分析：安倍接受共同社专访 外交存在诸多难题

【共同社1月11日电】日本首相安倍晋三10日接受了共同社专访，展现出对与美国候任总统特朗普构建关系的自信。此外，安倍还似乎强烈希望以日美同盟为基础积极开展“安倍外交”，主张面向未来的全新外交理想。然而，包括屡屡发表无法预测言论的特朗普在内，全球局势展望困难，难题堆积如山。安倍无疑将面临艰难的执政抉择。

安倍断言称，迄今的日本外交“对阐述理想存心胆怯”，折射出让“战后外交”告一段落的强烈愿望。围绕此前的大战，安倍2015年在美国国会发表演讲时提及“痛彻反省”，去年底在美国珍珠港的演讲中强调“日美和解之力”。此次采访中的发言也与该走势相通。在2015年的战后70周年谈话中，安倍强调“不能让与战争毫无关系的子孙后代担负起继续道歉的宿命。”

另一方面，特朗普对丰田汽车公司建设墨西哥工厂的计划提出批评，频现专注商务的言行。对于安倍有意推动的日俄和平条约缔结谈判而言，也无法避免因针对美国大选的网络攻击等而恶化的美俄关系影响。在2015年与日本就慰安妇问题达成共识的韩国，由于总统朴槿惠失势，日韩关系的不确定性也在增加。

安倍在采访中提到的关键词是“正心诚意”。他引用江户时代末期幕府家臣胜海舟的语录《冰川清话》中的这一用词，强调称这是“外交的要诀”。在难民问题、国际恐怖主义等风险因素也有所加剧的国际环境中，安倍需要更进一步地具备开拓日本国家利益的手腕。（完）