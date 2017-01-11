Close

共同网

2017年01月11日 20時57分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

分析：安倍接受共同社专访 外交存在诸多难题

2017年01月11日

　　【共同社1月11日电】日本首相安倍晋三10日接受了共同社专访，展现出对与美国候任总统特朗普构建关系的自信。此外，安倍还似乎强烈希望以日美同盟为基础积极开展“安倍外交”，主张面向未来的全新外交理想。然而，包括屡屡发表无法预测言论的特朗普在内，全球局势展望困难，难题堆积如山。安倍无疑将面临艰难的执政抉择。

　　安倍断言称，迄今的日本外交“对阐述理想存心胆怯”，折射出让“战后外交”告一段落的强烈愿望。围绕此前的大战，安倍2015年在美国国会发表演讲时提及“痛彻反省”，去年底在美国珍珠港的演讲中强调“日美和解之力”。此次采访中的发言也与该走势相通。在2015年的战后70周年谈话中，安倍强调“不能让与战争毫无关系的子孙后代担负起继续道歉的宿命。”

　　另一方面，特朗普对丰田汽车公司建设墨西哥工厂的计划提出批评，频现专注商务的言行。对于安倍有意推动的日俄和平条约缔结谈判而言，也无法避免因针对美国大选的网络攻击等而恶化的美俄关系影响。在2015年与日本就慰安妇问题达成共识的韩国，由于总统朴槿惠失势，日韩关系的不确定性也在增加。

　　安倍在采访中提到的关键词是“正心诚意”。他引用江户时代末期幕府家臣胜海舟的语录《冰川清话》中的这一用词，强调称这是“外交的要诀”。在难民问题、国际恐怖主义等风险因素也有所加剧的国际环境中，安倍需要更进一步地具备开拓日本国家利益的手腕。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月08日金正恩展现谦虚姿态 生日未列入法定节假日
  2. 2017年01月04日专访：美专家谈特朗普政府亚洲外交 对华政策是关键
  3. 2017年01月04日聚焦：安倍新年记者会发言似暗示鸡年将有大选
  4. 2017年01月04日福岛核事故后继续诊疗的医院院长因火灾去世
  5. 2017年01月04日解密：英国曾警惕日本邀请外国首脑访问靖国神社

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网