详讯：世行预测2017年全球经济增长2.7%

【共同社华盛顿1月11日电】世界银行10日发布预测称，2017年全球经济剔除物价变动因素后的实际增长率将达到2.7%。虽然高于2016年的2.3%（推测值），但世行认为即将上台执政的美国特朗普政府的政策或许会成为动荡因素。世行预测日本2017年的增长率为0.9%，相比2016年的1.0%有所减速。

世行还预测全球经济增长率在2018年将升至2.9%。在原油等资源价格上涨的带动下，新兴市场国家和发展中国家的经济将迎来复苏，有望拉动全球经济增长。

世行就日本分析称，虽然消费税税率上调至10%的时期延后以及经济刺激措施的效果值得期待，但“人口减少和老龄化将拖累经济发展”，预计2018年的增长率仅为0.8%。

世行预测美国2017年和2018年的经济增长率将分别达到2.2%和2.1%。在此基础上，如果被候任总统特朗普视为经济政策核心的企业及个人所得税减税完全得以落实，那么今明两年的增长率有望升至2.5%和2.9%，推升全球经济。

特朗普也提出了退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等保护主义政策，全球贸易或许会受到抑制。世行预测2017年的全球贸易量将比上年增长3.6%，2018年将增长4.0%。不过，该数据比去年6月预测时分别下调了0.3和0.2个百分点。

世行预测欧元区2017年和2018年经济增长率分别为1.5%和1.4%，认为“英国脱欧程序的不确定性将成为重压”。世行认为中国的增长率有望维持在6%上方，俄罗斯和巴西则将在2017年重回正增长。（完）