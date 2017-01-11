现场：自卫队南苏丹PKO活动范围扩大 新任务启用将满一月

【共同社朱巴1月11日电】参加南苏丹联合国维和行动（PKO）的日本陆上自卫队启用“驰援护卫”等新任务到12日将满一个月。南苏丹政府军和反政府势力的冲突暂时平静下来，陆上自卫队把主要活动舞台扩大到了PKO设施之外。但是，印度步兵部队同行负责警备、不得不加强警戒的状况并未改变。

在距离首都朱巴市中心十多公里的联结地方城市的主干道上，陆上自卫队队员操作重型机械，将混着砂石的未经整修的棕色地面整成平地。完成整修的道路已达数公里，当地的男驾驶员微笑着说：“以前的道路坑洼不平，开车提不上速，但是现在开起来很方便。”

施工现场人迹罕至，道路两旁高高的杂草丛生。腰带上放着手枪的负责警备的陆上自卫队队员站在路边，草丛深处有印度部队的队员手持步枪，目光锐利。即使遇到“驰援护卫”的适用事件，如果有印度队员同行，那么由印方处理的可能性很大。

自朱巴去年7月发生大规模战斗以后，出于治安上的担忧，陆上自卫队主要被分配在外部人员无法进入的PKO设施内完善基础设施。但是，被赋予新任务的现在的第11批部队在去年12月完成交接后，重启了整修市民使用道路的任务。

南苏丹的治安当局从去年12月下旬开始在朱巴查处非法持有枪支。政府军代理发言人桑特･多米库（音译）称：“通过搜查房屋等，至今已缴获约400支枪，今后还加强日夜巡逻，治安趋于改善。”

在当地的一名日本人说：“或许是查处的效果，以前在深夜也听到过枪声，最近没有了。”（完）