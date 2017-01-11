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日本前PKO指挥官就新任务称存在意外状况

2017年01月11日

日本前PKO指挥官就新任务称存在意外状况

日本前PKO指挥官就新任务称存在意外状况

曾参加在东帝汶联合国维和行动（PKO）的前日本陆上自卫队队员大坪义彦接受采访。（共同社）

　　【共同社1月11日电】在独立后不久的东帝汶参加联合国维和行动（PKO）的日本陆上自卫队设施部队2002年12月4日，在治安状况恶化的该国首都帝力应对了在当地的日本人的救援请求。这是日本政府决定有必要赋予自卫队基于安全保障相关法的“驰援护卫”新任务的依据之一。围绕当天的状况和对“驰援护卫”的各种意见，记者采访了当时的指挥官、前陆上自卫队队员大坪义彦（60岁）。以下是大坪的讲述。

　　××　　××

　　当天自卫队收到消息说，从早上开始帝力中心地区就发生了反政府游行，不久游行队伍出现暴力行为，开始焚烧建筑物并投掷石块。刚过中午，我们就收到了在当地经营日本料理店的日本人的救援请求。“外面的游行队伍涌过来了，店铺正在遭受袭击。我藏在二楼最里侧的地方，请求救援。”电话打到了自卫队员的手机上。

　　当时的游行不断升级，我们考虑了可能出现瞄准宿营地的枪击等，但救助日本人却在设想之外。当时不比现在，“驰援护卫”尚未获批。但如果听之任之，该人可能有生命危险。我们只能在人道主义的可能的范围内，有所行动。于是，我们想到了以信息收集和运输为名派出队员。事出紧急，也没有时间向当时的防卫厅请示，我按照自己的判断下达了命令。随后，携带步枪和手枪的6名队员就朝着现场出发了。幸而队员们抵达时没有看到游行队伍，结果平安无事。

　　作为参加过PKO的一员，我认为日本应该力求能像其他国家的军队一样行动，安全保障相关法促成自卫队能执行“驰援护卫”任务，堂堂正正地回应救援请求，这是进步。

　　但我也有一些关切之处。虽然政府给出的说明是自卫队在能应对的范围内行动，前往救助其他国家部队的状况不在预想之内，但从我的经验来说，现场就是会出现很多预想之外的状况。

　　南苏丹如今的治安比当时的东帝汶糟糕不少。PKO司令部和其他国家的军队对于自卫队能做什么不能做什么，很难说把握得很精确。也有可能在被日本政府认为“不可能存在”的状况下，收到“驰援护卫”请求。

　　东帝汶的暴动发生前，联合国总部和PKO司令部都判断“（当地的治安）没有问题”，但我们当时就觉得出现什么状况都不奇怪。我们为了瞬间就能选择恰当的武器使用，用自己的表述简单易懂地总结了行动规定，制作成卡片，并让大家随身携带。

　　PKO中最重要的就是如何获得当地国民的信赖。不能搞出被敌视的状况。但是现实中如果出现了必须使用武器的状况，那也只有下定决心了。我那时总是担心此类行动是否会导致事态恶化。我认为，这种不得不由现场做出非常艰难判断的结构，不管是当时还是现在都未改变。

　　××　　××

大坪义彦：1956年出生于佐贺市。原日本自卫队陆将补（相当于陆军少将）。2002年9月至2003年3月担任第2批东帝汶派遣设施群长。历任干部候补生学校副校长等职。（完）

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