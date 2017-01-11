安倍12日起出访东南亚三国和澳大利亚

【共同社1月11日电】日本首相安倍晋三12日至17日将历访菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚和越南，与各国首脑会谈。此举旨在鉴于在南海活动的中国的动向，加强与4国在安全保障和经济领域的合作。对于和日本一样与美国是同盟关系的菲律宾、澳大利亚，安倍计划在20日特朗普就任美国总统前，与菲澳两国确认美国参与亚太地区事务的意义。

鉴于特朗普宣称美国将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），安倍将向TPP成员国澳大利亚、越南呼吁合作推进自由贸易体制、推动TTP早日生效。

官房长官菅义伟在11日的记者会上就历访4国的意义指出：“将强调与基于法治，维护自由开放的国际秩序的亚太主要国家展开合作的重要性”。

安倍将于当地时间12日下午抵达菲律宾马尼拉，与总统杜特尔特会谈，还将造访杜特尔特的家乡、该国南部棉兰老岛的达沃。13日抵达澳大利亚悉尼，14日会晤总理特恩布尔。15日与印尼总统佐科举行会谈，16日与越南最高领导人、越共中央总书记阮富仲等举行会谈。

另一方面，自民党11日发布消息称政务调查会长茂木敏充17日起将对美国华盛顿进行为期3天的访问。他计划与精通安保问题的共和党参议员丹･沙利文等议会要人会谈，确认候任总统特朗普执政后继续维持牢固日美同盟的重要性。

在与议会要人的会谈中，茂木将提及特朗普在总统竞选期间表示要求日本增加负担的驻日美军费用问题，强调现行水平是合理的，谋求美方理解。政调会长代理小野寺五典、安全保障调查会长今津宽将同行。（完）