日本将维持日韩防卫合作 与少女像问题剥离

【共同社1月11日电】关于韩国釜山的日本总领事馆前被设置慰安妇少女像，日本外相岸田文雄11日接受了因对抗此举而临时回国的驻韩大使长岭安政的局势报告。日本政府将在应对朝鲜方面，维持与韩国的防卫合作。鉴于朝鲜多次暗示有可能发射洲际弹道导弹（ICBM），日方希望将其与少女像问题剥离，维持日韩、日美韩合作。

岸田在结束欧洲访问后于11日回国，在外务省与长岭、驻釜山总领事森本康敬进行了商议。之后，岸田对记者表示：“关于今后如何应对，将包括首相安倍晋三在内充分研究，进行综合判断”。关于长岭重返工作岗位的时期，政府将在看清韩方应对之后做出判断。

日本政府因朝鲜多次暗示可能试射ICBM而加强了警戒。由于美国已进入政权交接期，日方希望防止在日韩、日美韩安全保障方面，合作出现问题。

关于少女像问题，日本政府认为要避免日韩对立长期化，有必要切实履行确认“最终且不可逆解决”慰安妇问题的2015年年底日韩共识，将继续以此要求韩方。

安倍在10日的采访中指出了与韩国安保合作的重要性。安倍说：“虽然存在正因为是邻国才出现问题的一面，但需要加以管控。”（完）