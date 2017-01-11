Close

共同网

2017年01月11日 23時58分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本将维持日韩防卫合作 与少女像问题剥离

2017年01月11日

　　【共同社1月11日电】关于韩国釜山的日本总领事馆前被设置慰安妇少女像，日本外相岸田文雄11日接受了因对抗此举而临时回国的驻韩大使长岭安政的局势报告。日本政府将在应对朝鲜方面，维持与韩国的防卫合作。鉴于朝鲜多次暗示有可能发射洲际弹道导弹（ICBM），日方希望将其与少女像问题剥离，维持日韩、日美韩合作。

　　岸田在结束欧洲访问后于11日回国，在外务省与长岭、驻釜山总领事森本康敬进行了商议。之后，岸田对记者表示：“关于今后如何应对，将包括首相安倍晋三在内充分研究，进行综合判断”。关于长岭重返工作岗位的时期，政府将在看清韩方应对之后做出判断。

　　日本政府因朝鲜多次暗示可能试射ICBM而加强了警戒。由于美国已进入政权交接期，日方希望防止在日韩、日美韩安全保障方面，合作出现问题。

　　关于少女像问题，日本政府认为要避免日韩对立长期化，有必要切实履行确认“最终且不可逆解决”慰安妇问题的2015年年底日韩共识，将继续以此要求韩方。

　　安倍在10日的采访中指出了与韩国安保合作的重要性。安倍说：“虽然存在正因为是邻国才出现问题的一面，但需要加以管控。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月08日金正恩展现谦虚姿态 生日未列入法定节假日
  2. 2017年01月04日专访：美专家谈特朗普政府亚洲外交 对华政策是关键
  3. 2017年01月04日聚焦：安倍新年记者会发言似暗示鸡年将有大选
  4. 2017年01月04日福岛核事故后继续诊疗的医院院长因火灾去世
  5. 2017年01月04日解密：英国曾警惕日本邀请外国首脑访问靖国神社

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网