追踪安倍晋三首相（11日）

<上午>

07:45 抵达JR东京站。

10:11 乘坐北陆新干线抵达JR丝鱼川站。新潟县知事米山隆一、丝鱼川市市长米田徹前往迎接。

10:21 抵达丝鱼川火灾现场，视察受灾日本料理店“鹤来家”等，鼓励居民。

10:43 抵达该市的丝鱼川商工会议所，与受灾的店主等交换意见。

11:14 抵达丝鱼川市政府，与新潟县知事米山隆一、丝鱼川市市长米田徹交换意见。

11:30 接受各家媒体采访。

11:39 抵达JR丝鱼川站。

<下午>

13:52 乘坐北陆新干线抵达JR东京站。

14:05 抵达官邸。

14:10 会见最高法院院长寺田逸郎。

14:29 会见央行行长黑田东彦。

15:40 会见首相助理河井克行。

15:56 会见前众院议员铃木宗男。

16:13 会见内阁情报官北村滋。

16:32 会见官房副长官萩生田光一、首相助理和泉洋人、外务省的外务审议官秋叶刚男、亚洲大洋洲局局长金杉宪治等。

16:53 会见官房副长官萩生田光一、首相助理和泉洋人、外务省的外务审议官秋叶刚男、亚洲大洋洲局局长金杉宪治、经济产业省经济产业审议官片濑裕文、防卫省防卫审议官真部朗等。

17:36 出席国家安全保障会议。国土交通相石井启一、国家公安委员长松本纯在座。

18:32 会见外相岸田文雄。

18:54 抵达东京银座的日本料理店“东京吉兆”。和夫人昭惠一起，与美国驻日大使卡罗琳･肯尼迪夫妇、内阁情报官北村滋共进晚餐。

21:33 返回东京富谷的私宅。（完）