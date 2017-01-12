解密：中曾根康弘首次访美时被要求增加安保财政负担

中曾根康弘首次访美时被要求增加安保财政负担 1983年1月，时任日本首相中曾根康弘（右）首次与美国总统罗纳德·里根会谈。摄于华盛顿白宫。（共同社）

【共同社1月12日电】日本外务省12日公开了24册外交文件。主要包括1983年时任首相中曾根康弘首次访美及与总统罗纳德·里根的会谈、围绕苏联军方击落大韩航空客机事件的联合国安理会相关文件，还有时任中共中央总书记胡耀邦访日的相关记录。

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解密的外交文件揭示了中曾根1983年1月首次访美之际，美方强烈要求日本增加安保领域财政负担的实情。从中还获悉，中曾根当即同意了向派往中东的多国部队提供资金合作的要求。可以看出根据苦恼于财政赤字扩大的美方的要求，日本在安保方面承担更多负担的原点。

中曾根在与里根的首次会谈中表明将为强化同盟做出积极贡献，为构筑两人之间的密切关系打下了基础。作为私人信赖关系的象征，他们互相称呼对方名字的昵称“RON”（里根）和“YASU”（中曾根），这被称为“RON·YASU关系”。

根据当年1月19日发送的绝密电文，中曾根18日在美国华盛顿与国务卿舒尔茨会谈。舒尔茨要求日本向派往内战中的黎巴嫩的美国及法国等组成的多国部队提供资金。中曾根回应称“回答是Yes”，并要求就支出的规模及名目进行外长磋商。舒尔茨还请求日本向苦于巨额债务的南斯拉夫提供相当于1亿美元的援助。

然而，外务省就是否向多国部队提供了资金解释称“未能确认”。当时的外务省相关人士表示：“不记得有计入费用的指示。”

18日与里根的会谈中，关于日本决定作为“武器出口三原则”的特例向美国提供武器技术一事，中曾根强调“为使日本走上正常的航向，将负责说服国民”。里根对此表示欢迎。

在之后的全体会议上，中曾根表明“日美是命运共同体，将悲喜与共”。在座的美国防部长温伯格对日本较上年度增加的1983年度防卫预算给予好评，并敦促进一步增加。中曾根表示出现突发事态时将把苏联潜艇封锁在日本海，也不允许轰炸机通过日本，就防卫预算寻求美方理解。

其他的解密文件显示，中曾根在日美首脑会谈前与《华盛顿邮报》发行人举行早餐会时表示，“将像不沉的航母一样对日本列岛进行强有力防御”，此外还就修改《宪法》的讨论称“不应有所忌讳”。

在访美前的协调中，美参院议员等向日本驻美大使大河原良雄表示，希望日方负担在波斯湾负责保护原油运输航线的美舰船维修费、以及在驻日美军三泽基地（青森县）部署战斗机相关的约3亿美元设施经费中的一大半。（完）