解密：安理会关于大韩航空客机事件决议案遭否决内幕

【共同社1月12日电】围绕1983年9月当时的苏联军队战斗机击落大韩航空客机一事，尽管日美两国决定在联合国安理会会议上公开日本自卫队监听到的苏军飞行员通讯音频记录这一“决定性证据”，但依然没能就谴责苏联的决议案获得足够的赞成。日本外务省12日公开的外交文件揭示了当时的内幕。

尽管决议案内容比较温和，包括就击落民航飞机这一令人震惊的事件表示“遗憾”并要求查明原因，但仅获得了决议案通过所必须的最少9个国家的赞成，由于常任理事国苏联行使了否决权，该决议案被否决。从解密的文件可见当时的理事国冷眼旁观处于冷战状态的美苏两国的宣传对抗战。

当时日本不是安理会非常任理事国，但大韩航空客机上有28名日本人，因此日本成为该决议案的共同提案国。日美两国1983年9月6日在安理会会议上公开了北海道稚内的自卫队雷达基地监听到的通讯记录，包括苏军飞行员向地面报告发射导弹及“目标被击落”的情况。当时的日本常驻联合国代表黑田瑞夫严厉批评苏联称“真相毫无质疑的余地”。

翌日的7号，在西方各国的非正式磋商中，英国表示期待称“决议案应得到多数国家的支持并获得通过”。但实际上苏联和东方国家波兰表示反对，而且出乎日本等西方国家的预料，中国等4个国家弃权。

据12日的日本驻华大使馆发送的绝密电文称，中国在当天的决议案表决之前，向日方传达了弃权之意，称“包括为何大幅偏离正常航线、深入苏联领空在内，有许多疑点需要查明”。日方就偏离航线的理由反驳称“不认为是非常重要的问题”，并就弃权称“非常难以理解”，敦促中方改变想法。

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小资料：苏军击落大韩航空客机事件 1983年9月1日，一架从美国纽约出发经安克雷奇飞往首尔的大韩航空公司大型波音飞机，在萨哈林上空被当时的苏联军队SU-15战斗机发射导弹击落，包括28名日本人在内机上共269名乘客及机组人员全部遇难。该飞机偏离了飞经千岛群岛东部海域的预定航线，穿过堪察加半岛等，在苏联领空长时间飞行。国际机构得出结论称，该飞机的导航错误以及苏军误将其当作美军侦察机是导致事件的原因。（完）