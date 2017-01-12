解密：胡耀邦曾表示不反对日本增强自卫力量

胡耀邦曾表示不反对日本增强自卫力量 1983年11月，时任中共中央总书记胡耀邦（右）与日本首相中曾根康弘握手。摄于东京元赤坂的迎宾馆。（共同社）

【共同社1月12日电】从日本外务省12日公开的外交文件获悉，1983年11月访日的时任中共中央总书记胡耀邦在与首相中曾根康弘会谈时曾表示，不反对日本适当增强自卫力量。1978年缔结《日中和平友好条约》后，日本全面开展了以日元贷款为主的对华经济援助。可能是由于中日之间悬殊的国力差异以及胡耀邦自身的亲日路线，故采取了与中曾根和谐相处的态度。

根据1983年11月24日的绝密文件，在当天的会谈中，中曾根以冷战下的苏联威胁为由介绍称“将在《宪法》范围内完善必要的自卫力量”，同时表示“绝对不会拥有进攻他国的能力”，就在现行《宪法》下完善防卫力量寻求理解。

胡耀邦回应称，相信首相对自卫力量较弱的认识，相信无论日本如何扩大自卫力量都不会和中国作战。

第二年的1984年3月，访问中国的中曾根在与当时的总理赵紫阳会谈中也提及加强自卫力量。赵紫阳表示，绝不认为中曾根内阁正采取军国主义政策。

中曾根此次访华期间还与胡耀邦会谈，双方就朝鲜局势交换了意见。胡耀邦称有义务使日朝两国进行沟通，建议开展政府间以外的交流。他还向中曾根表示自己计划5月访朝，如果有什么意见可以转达，展示了作为中间人的意向。

两人在1983年的会谈中也就朝鲜交换了意见，胡耀邦披露了会晤朝鲜主席金日成的情况，透露称金日成表示“不可能南进（即进攻韩国），也没有那样的实力”。（完）