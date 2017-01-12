特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税

【共同社纽约1月12日电】美国候任总统特朗普即将于20日上任，11日在纽约的特朗普大厦召开了记者会。他承诺“我将成为最大的就业创造者”，强调“众多企业将回到美国”，表示将对把生产基地转移至海外的企业产品征收高额关税。他表达了针对总统大选的网络攻击有俄罗斯参与的看法，同时表示在打击极端组织“伊斯兰国”（IS）方面能与俄罗斯展开合作。

此前接连在“推特”上单方面发布信息的特朗普此次是在去年11月总统大选获胜后首次举行记者会。候任总统如此长时间不举行记者会的做法实属罕见。这也是特朗普继去年7月27日后，约半年来首次单独举行记者会。

特朗普亮明了介入民间企业活动进行施压的态度，如此前批评丰田汽车的墨西哥建厂计划等，势必将对日企造成影响。在记者会上，他还提到美国与日本、中国等的贸易逆差问题，表示会努力扭转这一局面。

特朗普对取消墨西哥建厂计划的美国福特汽车等公司给予高度评价，并“威胁”那些将生产基地移至美国以外地区的企业在美国销售产品时或许将支付高额关税等。

有关被视为试图干涉总统大选的网络攻击，特朗普在听取了美国情报机构的介绍后给予认同称“我觉得是俄罗斯干的”，但他还补充说道针对美国的网络攻击也有中国等国的参与。

特朗普在记者会上介绍称，自己在全球的房地产等事业将由子女继承，主张这些事业与总统职务“不存在利益相反”。他认为现任总统奥巴马的招牌政策医疗保险制度改革是“重大失败”，有意废除，并表示将尽快实现选举中承诺的在美国与墨西哥边境建造隔离墙的计划。

特朗普强调，自己的政府上台后，俄罗斯、中国、日本、墨西哥对美国的态度相比奥巴马政府将“变得远远更为尊重”。有关其私生活的不利情报被俄罗斯掌握的报道，他给予否认，并表示不快称“恐怕是情报机构泄露的”。（完）