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人物：推动中国青少年赴日交流的荒井克之

2017年01月12日

　　【共同社1月12日电】近年来，日本每年都会邀请中国的高中生、大学生、政府职员、传媒企业员工等约3000名青少年赴日，与日本市民及学生开展交流。受外务省委托负责这一项目是日中友好会馆理事长荒井克之。

　　荒井对日中关系的未来保持乐观。他常说：“要让没有栅栏阻碍的青少年了解日本真正的模样。因为矛盾源自误解。”对于交流，他相信“积少成多，终将垒起大坝”。

　　荒井大学毕业后进入日本航空公司（JAL）。上世纪七十年代，他为开辟日中定期航线四处奔走，在中国总计工作了十二个年头。在历任常务客舱总部部长等职务后从公司退休，2014年起担任日中友好会馆常务理事，并于2016年出任理事长。

　　虽然日中两国在政治上纠葛不断，国民感情也难言良好，但荒井认为“时悲时喜也是徒劳，必须从容踏实地开展工作”。听闻有中国高中生等在体验家庭寄宿后“对日本的印象向好的一面改观”，荒井感到这正是交流所起到的效果。

　　近来，中国青少年的志愿选择也变得愈发丰富，比如很多人希望到漫画家培养学校留学等。他们还很关心日本的老龄化和城市问题等两国共同面临的课题。

　　荒井年幼时常听二战中在上海当过俘虏的父亲称赞“中国人伟大”。得知中方曾鼓励父亲“健健康康地回国重建日本”时，荒井说“我当时强烈地想着总有一天要去中国看看”。

　　他说：“只有未来才是青少年的生存场所。为此而提供机会是我们这一代人的义务。”荒井出生于千叶县我孙子市，现年69岁。（完）

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