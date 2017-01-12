问答解读：日本天皇“年号”的意义和由来

【共同社1月12日电】围绕日本天皇退位事宜，近日出现了2019年（平成31年）1月1日起皇太子即位为新天皇并在当天起改元的方案，即改用新年号。

问：所谓“年号”是什么？

答：在中国古代被认为天子也统治时间，年号制度由此而来。日本1979年制定《年号法》，规定“仅限发生皇位继承的情况下将改元”。若天皇退位，年号也将变更。

问：日本的年号始于什么时候？

答：据称日本在公元七世纪中叶首次使用“大化”年号，到平成已是第247个。每一代天皇拥有一个年号的“一世一元”制度始于明治时期。

问：“平成”这一年号是如何决定的？

答：平成是依据《年号法》由内阁决定的首个年号。根据由两个汉字组成、便于读写且过去从未用过等标准由专家提议，经众参两院议长等人的意见征询后，在昭和天皇逝世当天由内阁会议决定。记载中国上古时代传说中五位明君的《史记･五帝本纪》中写有“内平外成”，《尚书》中写有“地平天成”。过去的年号也多出自中国古代典籍等。

问：下一个年号将如何决定？

答：在改元为平成时，日本政府从昭和天皇去世前就曾闭门低调地展开准备工作。此次，下一个年号应该也会在较早阶段就开始讨论，为避免对国民生活造成影响，在退位前公布一事也正在被探讨。（完）