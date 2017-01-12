东京都知事预测都外奥运临时场馆建设需400亿日元 1月12日，东京都知事小池百合子在共同社“如月会”上发表演讲，预测东京奥运建设都外临时场馆的费用约为300亿至400亿日元。摄于东京都内的酒店。（共同社）

【共同社1月12日电】东京都知事小池百合子12日在东京举行的共同社“如月会”上发表演讲，预测2020年东京奥运会和残奥会建设都外临时场馆的费用约为300亿至400亿日元（约合人民币18亿至24亿元）。她表示：“将通过停止强加负担并充实奥组委的财政加以配合。”

关于作为奥运会举办经费负担问题焦点的临时场馆完善费用，申奥阶段为奥组委全额负担，但去年12月公布的方案提出将由东京都、举办地地方政府及中央政府负担2000亿日元。都内与都外的具体完善费用此前则并未透露。对此，东京都以外的地方政府持有否定性态度。

小池在演讲中表示，本月内将与奥组委主席森喜朗、奥运相丸川珠代举行有关费用负担的三方高层会议，“希望在都政府的牵头下推进各地方政府合作，促成协议”。

小池还表示“为避免奥运期间东京的交通陷入瘫痪，将提倡远程办公”，透露东京都2017年度预算案中将列入为实施远程办公制度的企业提供扶持的政策经费。

此外小池还说道，“首都高速公路基本上只是双车道，若使用其中一条（作为奥运专用车道），东京交通就将瘫痪。顺利举办东京奥运会才是大主题，希望全日本的企业都能彻底实施远程办公。”

关于夏季的都议会选举，小池称“当然会争取确保（赞成自身政策的议员）过半数”，但关于成立新党仅称“应该要持有多张牌，不排除任何可能性”。（完）