特朗普风险引发日元大涨 日经指数重挫逾200点

【共同社1月12日电】因投资者对美国候任总统特朗普感到失望和警惕，12日的东京股市日经指数大幅回落229.97点，收于19134.70点，创下两周来的新低，跌幅为1.19%。特朗普11日召开记者会后日元兑美元一度逼近114，大幅上涨至约一个月新高，这对股市形成压力。

因保护主义引发市场担忧，钢铁、汽车等板块纷纷跳水。特朗普还提出要引入药品招标以降低药价，医药品板块应声大跌。

东证指数（TOPIX）下跌14.99点，收于1535.41点，跌幅为0.97%。全天成交量约为20.07亿股。

大和住银投信投资顾问公司经济调查部部长门司总一郎指出，特朗普的记者会“几乎没有提及市场所期待的基建投资和减税的话题”。随着失望情绪的蔓延，日经指数盘中一度下跌近300点。

日元升值也大大降低了投资者对企业业绩提升的期望值。瑞穗证券高级技术分析师三浦丰认为“与中国、墨西哥一样，特朗普以贸易不平衡为由点名批评日本，这一点的影响很大”。因担忧日元进一步升值，出口类股票遭遇抛售。

日经指数在4日的今年首个交易日大幅上涨，但至此涨幅已基本被抹平。乐天证券首席策略分析师窪田真之担心“一度销声匿迹的极端保护主义正在复活。今后特朗普的言论可能都会被投资者视作风险”。（完）