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2017年01月12日 19時42分

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东芝拟就西屋电气计提损失 财务状况恐愈发恶化

2017年01月12日

　　【共同社1月12日电】11日获悉，东芝公司拟对美国核能子公司西屋电气（WH）的业务价值和资产进行重新估值并计提损失。损失额可能达到数百亿日元规模。另一家在美开展核电业务的集团公司已预亏数千亿日元规模，若因西屋电气进一步计提损失，东芝的财务状况恐将愈发恶化。

　　东芝上月27日发布消息称，2015年底收购的芝加哥桥梁与钢铁公司/石伟公司(CB&I/Stone and Webster)预计将出现数千亿日元规模的损失。而实际操办该笔收购的正是西屋电气。据分析，由于该收购可能严重损害了西屋电气本身的业务价值，东芝认为有必要对两家公司分别进行详细评估。

　　若计提损失，东芝将实施减值损失处理，调低对西屋电气的资产和业务估值。

　　此外还获悉，截至去年年底，东芝就已初步估算出围绕美国核电业务的亏损最多可能达到5000亿日元（约合人民币300亿元）。不过因此后的进一步核查中损失额存在浮动，东芝正加紧展开确定工作。

　　由于福岛核事故导致全球核电站建设停滞，西屋电气的业务环境也变得严峻。东芝去年也对西屋电气实施了约2500亿日元的损失处理。

　　东芝将在2月中旬公布2016财年前三财季财报前确定石伟公司的损失，准备同时对西屋电气也作出判断。（完）

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